Rivera Carrera, implicado

También Rivera Carrera figura en la lista de las agrupaciones por presunto encubrimiento en ese caso y en los del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y el del cura Nicolás Aguilar Rivera.

Entre los señalados también está el arzobispo emérito de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, por el caso del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, quien fue condenado a más de 16 años de prisión por corrupción de menores en hechos ocurridos entre 2009 y 2010.

En la relación también aparece el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, como presunto responsable de no adoptar medidas disciplinarias contra el sacerdote Salvador Valadez Fuentes, señalado por el abuso de por lo menos tres ex religiosas de la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor, con la complacencia de la fundadora y ex superiora general Silvia López Pérez.

Antes de la rueda de prensa, la Conferencia del Episcopado Mexicano destacó en sus redes sociales algunas de las acciones desplegadas contra la pederastia clerical. “En comunión con el papa Francisco, trabajamos con firmeza iniciativas con la intención de prevenir y hacer justicia, ‘tolerancia cero’ y ‘nunca más’”.