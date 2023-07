En entrevista, reiteró que a todos los extranjeros que llegan a México se les atiende y tramitan documentos, porque lo que queremos es una migración segura, ordenada y regular para que no pongan en riesgo su vida en su tránsito por este país .

De 194 países en el orbe, tenemos migrantes de 114 nacionalidades. México es una de las naciones por cuyo territorio pasan más migrantes, pero también hay que decir que somos un ejemplo en el mundo en la atención a migrantes, porque este fenómeno no es un delito, sino una falta administrativa, y eso garantiza que no serán detenidos , agregó Garduño Yáñez.

A las personas que acampan en el río Suchiate se les pidió esperar el trámite o que sigan caminando hacia su destino final. A nadie se le detiene, no he dado ninguna instrucción de que sean retenidos. Los agentes (del INM) no portan armas ni nada, y una vez que pisan el territorio hay que garantizar su integridad .

Recordó que como lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los migrantes no podrían estar en estaciones migratorias más de 36 horas .

Garduño Yáñez visitó San Cristóbal de las Casas para comenzar al Operativo Especial de Verano 2023 del programa Héroes Paisanos, y de esa manera brindar atención, servicio y garantizar el respeto a los derechos de los connacionales que lleguen a México durante este periodo vacacional.