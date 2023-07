Explicó que junto con la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa analizan el informe del GIEI, en el que ocho de las recomendaciones son para la investigación exhaustiva; cinco respecto a la unificación de las averiguaciones; cinco sobre la necesidad de información de departamentos, autoridades, unidades de sistemas de información o inteligencia; tres respecto a búsquedas; tres sobre la justicia, y seis sobre la participación de las víctimas en la reparación y la no repetición.

Del proceso de judicialización se les informó que existen 112 personas privadas de la libertad, recluidas en diversos penales, entre ellos 18 integrantes de Guerreros Unidos. Además, 77 personas involucradas liberadas por tortura y exoneradas por jueces de las 169 consignadas.

También el ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam; el ex director antisecuestro de la Seido, Gualberto Ramírez, así como el ex agente del ministerio público de la Seido y la solicitud de extradición de Tomás Zerón.