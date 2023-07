Georgina Saldierna y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 8

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió ayer a las fuerzas armadas frente a la acusación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de que los militares negaron información esencial sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

No es cierto que la Marina y Defensa no estén ayudando , dijo el mandatario en su conferencia diaria. Si hay avances es por la colaboración de esas instituciones y por la decisión que hemos tomado de no permitir la impunidad, señaló.

El pasado martes el GIEI presentó su sexto y último informe y anunció que se retiraba del caso por reiterados ocultamientos, negativas y mentiras de ambos cuerpos armados, incluso el rechazo a facilitar información vital y fundamental para determinar el paradero de algunos de los normalistas.

El Presidente dijo respetar la opinión de los expertos, pero no compartirla. El mal comportamiento de algún funcionario o servidor público no mancha las instituciones, agregó.

Ante la petición de una reunión con el mandatario que hicieron los padres de los 43, López Obrador prometió hacerlo más adelante, cuando tenga información. Resaltó que los familiares están en su derecho de levantarse de la mesa de diálogo con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa.