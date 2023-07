Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 4

La Comisión de Reforma Política de la Cámara de Diputados avaló los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) para regular los gastos y promoción de los aspirantes presidenciales, pero alertó que urge una nueva reforma electoral, para que el Consejo General o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no continúen suplantando al Congreso.

Ayer, durante la reunión de trabajo de esa comisión, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) resaltó que de hecho las autoridades electorales avalaron un proceso no definido en la Constitución ni en la legislación electoral.

Ambas instancias reconocieron una nueva etapa, con efectos jurídicos y de convalidación de que quienes participan pueden aspirar a una candidatura presidencial por Morena y sus aliados o el Frente Amplio por México, resaltó.

No obstante, reiteró que esta etapa no constituye actos anticipados de campaña, porque no hay un llamado expreso e inequívoco al voto, pero sí se tata de una etapa de posicionamiento político ya reconocido.