Vox promueve una perspectiva profamilia tradicional y pronatalidad. Entre sus políticas figura dejar sin efecto el derecho al aborto; que las mujeres de 16 y 17 años decidan de forma autónoma si quieren abortar, igualmente, aquellas con alguna discapacidad. Que el sistema público de salud ya no sea referente para la interrupción voluntaria del embarazo.

Pretende eliminar la educación sexual para todas las etapas de la enseñanza obligatoria, y que en los centros educativos no se aborden temas como el aborto y la homosexualidad. Prohibir las operaciones para cambio de sexo y la eutanasia; de gobernar, garantizaría la libertad para llevar a terapia de reorientación a los hijos gays. No reconocerá los matrimonios entre personas del mismo sexo. Exige derogar la ley contra la violencia de género por una que no juzgue el sexo del agresor.

Piensa establecer un PIN parental para que los padres puedan excluir a sus hijos de enseñanzas, charlas, talleres o actividades con carga ideológica o moral mediante la televisión o las plataformas digitales.