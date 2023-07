C

omo acostumbra, tremendo escándalo arma el grupo de gritones de siempre (una de sus divisas es la desmemoria ) por el anuncio del gobierno federal, concretamente del presidente López Obrador, de que refinanciará la deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) con todo lo que se requiera y será así, porque no tenemos ningún problema; nosotros no hemos endeudado al país . La empresa productiva del Estado no es privada, tiene que ver con la República; los tecnócratas querían dejarla en ruinas y por eso tenía que pagar intereses elevadísimos si contrataba créditos .

Días atrás, lo adelantó el director general de Pemex, Octavio Romero: los compromisos de pago de este año de deuda estarán bajo la responsabilidad de Hacienda y ello será así, porque resulta más fácil y barato (con tasas de interés cercanas a 5 por ciento) que si lo hace directamente la empresa productiva del Estado (tasas de alrededor de 11 por ciento). No tiene ningún sentido que regalemos dinero a las grandes financieras, a los grandes bancos , dijo el funcionario.

Tras el adelanto de Romero y la confirmación de López Obrador, los gritones se activaron: Pemex quebrado, ineficiente, hundido, improductivo , etcétera, etcétera, pero rápidamente olvidan (esconden) la tenebrosa herencia que los gobiernos neoliberales dejaron en Petróleos Mexicanos: deuda galopante y de proporciones inmanejables, desplome de la producción, bestial corrupción, carga fiscal asfixiante y finanzas devastadas, entre otras gracias, todo en aras de la privatización. Pero de eso, los vocingleros no se acuerdan .

Pues bien, como cápsula de memoria, en febrero de 2020 la Auditoría Superior de la Federación informó cómo concluyó Pemex el sexenio peñanietista: la nueva administración (la de López Obrador) recibió en quiebra técnica (en realidad lo estaba desde 2009) a la empresa productiva del Estado, debido a que acumuló pérdidas por un billón 943 mil 106 millones de pesos y un capital contable negativo de un billón 459 mil 405 millones; el marco fiscal de la empresa es lo que impacta sus finanzas, debido a que el derecho por la utilidad compartida representó en dicho año 167.1 por ciento de la utilidad antes de impuestos, lo que coadyuvó a que no cumpliera su objetivo de ser rentable, ya que después del pago de contribuciones registró una pérdida de 180 mil 419 millones de pesos. Su régimen fiscal no le ha permitido tener utilidades ni recursos para exploración y extracción. Además, fue creciente la subutilización de la capacidad instalada. En pocas palabras, la ex paraestatal estaba hundida en un espeluznante océano de números rojos.