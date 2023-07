E

l subsecretario de Gobernación encargado de asuntos de derechos humanos, Alejandro Encinas, al igual que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que él encabeza, han quedado en circunstancias desfavorables luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha debido dejar su encargo a causa de la persistente obstrucción militar en puntos claves del caso de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos nueve años menos dos meses atrás.

Encinas y la citada comisión detonaron la fase final del enturbiamiento paralizante del caso al dar a conocer un informe que incluyó datos no dados a conocer previamente al GIEI ni validados por este grupo. En ese contexto relampagueante se frenaron, por parte de la fiscalía federal de TortuGertz, las órdenes de aprehensión que se habían girado contra varios militares y se despidió al fiscal especial, Omar Gómez Trejo, que contaba con la confianza y aprobación de los familiares y defensores de los jóvenes desaparecidos, para sustituirlo por un personaje ajeno a las investigaciones.

Ayer, para salir al paso del duro informe final del GIEI, que en esencia señala la absoluta reticencia de los mandos militares a cumplir las órdenes de transparencia del presidente López Obrador, el subsecretario Encinas dijo mediante boletín de prensa que se atenderán las recomendaciones hechas por el multicitado GIEI, como si el punto crítico del asunto fuera el cumplimiento de un flujo burocrático, el despacho de asuntos pendientes , y no, como fue planteado por los dos expertos independientes que se quedaron a finiquitar su encargo, de un crítico incumplimiento del poder militar respecto a órdenes del poder civil y de un ocultamiento de información sumamente indicativo de conductas irregulares o delictivas de mandos y subordinados de la Sedena y la Marina.