La gasolina es lo que fluctúa. Baja y sube. Pero lo demás antes mencionado no ha bajado.

Aunque los precios de muchos productos y servicios no han bajado, el buen manejo de la actividad económica ha sido el principal factor para que no haya más inflación.

Hubo mil 800 participantes. En Twitter, 619; en El Foro México, 408; y en Facebook, 773. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

@flagonglez / Zapopan

El Foro México

En realidad, no percibo ninguna disminución de precios. A veces, ni siquiera contención.

Rubén Medina Jaime / Tlalnepantla

Las políticas de apoyo a los más desfavorecidos son importantes, apoyos directos a la población y contener la inflación ayudan a la economía.

Pedro González / CDMX

Todo está más caro y yo no entiendo de macroeconomía, pero a mi nivel de ama de casa no puedo notar diferencia en la disminución de precios de la canasta básica, por ejemplo.

Elvia Jaime / Ecatepec

Lo principal, el precio de la gasolina se ha mantenido y eso ayuda bastante en el gasto diario. El resto es un asunto de creatividad para hacer rendir el dinero.

David Luviano / Cuernavaca

Lo único susceptible de bajar son ciertos comestibles, como: frutas de estación, verduras, semillas, granos. Lo demás, difícilmente va a bajar: gasolina, servicios, arrendamientos, medicamentos.

Javier Mireles Ortiz / San Francisco del Rincón

Facebook

Ha bajado la inflación y creo que eso es superbueno para todos; de otra forma con los gobiernos anteriores estaríamos padeciendo con alza de precios en todo.

Patricia Pérez / CDMX

Si la gasolina no baja, lo demás tampoco lo hace. Los alimentos de temporada suben y bajan. Que alguien, por favor, me explique: si compramos en dólares gasolina y el dólar está barato, ¿por qué no baja el precio de la gasolina?

Luci Cruz / Cuernavaca

Twitter: @galvanochoa

Facebook: @galvanochoa

Correo: galvanochoa@gmail.com