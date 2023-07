Ap

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 26

San Salvador., El ex director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) salvadoreño Eduardo Alfonso Linares Rivera (2009-2011) fue declarado culpable ayer por enriquecimiento ilícito y condenado a devolver casi 250 mil dólares a las arcas del Estado. El ex funcionario quedó además inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años, en un proceso en el que no se pidió condena de cárcel sino restitución del dinero. En el proceso se le imputa haber tenido incrementos de patrimonio no congruentes con sus ingresos durante su gestión en el gobierno del ex presidente Mauricio Funes. Entre Linares Rivera y su hijo, también condenado, deben reintegrar 270 mil 609 dólares al erario.