▲ El fiscal especial Jack Smith anunció la acusación formal contra el ex presidente Donald Trump. Foto Afp

Alegaron que Carlos de Oliveira dijo falsamente a los investigadores federales que no ayudó a mover las cajas con las pertenencias del ex presidente cuando llegaron a la mansión en 2021.

La nueva querella indica cómo presuntamente el magnate, Nauta y De Oliveira, trabajador en la mansión, conspiraron para mantener documentos clasificados de la Casa Blanca y ocultarlos de un gran jurado federal . Establece siete formas diferentes en las que los tres acusados llevaron a cabo la conspiración, y los fiscales dicen que sugirieron que uno de los abogados del magnate declaró falsamente a la FBI (Oficina Federal de Investigaciones) y al gran jurado que Trump no tenía los archivos solicitados por la citación del 11 de mayo de 2024 , cuando será juzgado por este caso.

Los nuevos cargos manifiestan el alcance de la investigación de un año, que por primera vez el mes pasado generó en forma un acta de acusación con 37 imputaciones contra el ex mandatario y su asistente personal Walter Nauta.

Washington. El fiscal especial Jack Smith agregó ayer nuevos cargos contra el ex presidente Donald Trump, que apuntan ahora a su trabajador, Carlos de Oliveira, por intentar obstruir la investigación sobre el manejo indebido de documentos secretos al conspirar para borrar imágenes de vigilancia en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Se trata de interferencia electoral al más alto nivel. Están acosando a mi empresa, a mi familia y, sobre todo, me están acosando a mí. Los cargos son ridículos. Ellos lo saben mejor que nadie , declaró Trump en entrevista con Fox News. Apuntó que esto no sucedería si no estuviera adelantando al (presidente) Joe Biden en numerosas encuestas .

En un comunicado, calificó al fiscal especial Jack Smith de trastornado y señaló que sabe que no tiene un caso .

Un vocero del magnate afirmó que los nuevos cargos eran nada más que un continuo intento desesperado y tambaleante del gobierno de Biden de acosar a Trump y a aquellos que lo rodean , y de influir la contienda presidencial de 2024.

La semana pasada, un juez ordenó que el juicio de Trump sobre los documentos confidenciales comenzara en mayo próximo, justo en el momento clave de lo que se espera sea una campaña por la Casa Blanca amarga y polarizada.

Estos nuevos cargos han llegado mientras el ex gobernante y su equipo de abogados esperan una nueva acusación respecto del papel de Trump en el asalto al Capitolio, pues Smith envió la semana pasada una carta al ex mandatario en la que le comunicaba que estaba siendo investigado en dicho caso.

El líder republicano informó que sus abogados sostuvieron durante esta jornada una reunión productiva con los fiscales sobre una posible imputación en un caso separado relacionado con los supuestos esfuerzos del ex mandatario para anular el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 con el fallido golpe de Estado que culminó con el asalto al Capitolio en enero de 2021.