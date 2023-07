Eduardo Murillo

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 29

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender el decreto que eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAEO) y destituyó a todos sus integrantes, para sustituirlo por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción (TJACCO) con nuevos magistrados, todo ello mediante un decreto propuesto por el gobernador Salomón Jara Cruz y aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso local.

Los ministros de la comisión de receso del máximo tribunal, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, admitieron a trámite la controversia constitucional 396/2023, promovida por los magistrados a quienes se pretende destituir, y ordenaron que los quejosos permanezcan en sus cargos hasta que la SCJN resuelva el fondo de este juicio.

Se concede la suspensión solicitada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca en los términos y para los efectos que se indican en este proveído , señala el acuerdo publicado en los estrados del órgano.

Los efectos de la suspensión incluyen que el actual TJAEO no se modifique y siga en funciones, que sus actuales magistrados continúen en sus cargos, que no se interrumpa el pago de sus percepciones y, por tanto, que no se les entregue la indemnización prevista por destituirlos.

Posibles violaciones al derecho a la justicia

La medida cautelar se fundó en la posible vulneración del derecho humano a una justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, pues se consideró que los oaxaqueños deben preservar su garantía de contar con un tribunal ante el cual puedan dirimir sus diferencias con la administración pública del estado.