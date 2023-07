The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. a11

Londres. El tribunal forense de Londres informó que se efectuará una autopsia al cuerpo de Sinéad O’Connor para decidir si abre una investigación sobre el fallecimiento de la cantante irlandesa, quien fue encontrada muerta el miércoles en la capital británica a los 56 años.

En un comunicado, la instancia judicial indicó que los resultados podrían demorarse varias semanas. Agregó que no se dio a conocer alguna causa médica sobre la muerte.

La decisión sobre si será necesaria una investigación se tomará cuando se conozcan los resultados de la autopsia y se hayan escuchado las declaraciones de la familia. Si se abre una investigación, la fecha de la breve audiencia pública se indicará en nuestro sitio web .

A su vez, la Policía Metropolitana publicó en un comunicado que por ahora no investigará la muerte de O’Connor, ya que por ahora no hay parte médico que determine la causa del fallecimiento y, por tanto, los hehcos no se consideran sospechosos. En los próximos días elaborará un informe.