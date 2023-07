Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. a10

El trabajo de la actriz mexicana Ana Claudia Talancón se podrá contemplar en 250 pantallas de los cines nacionales a partir del 3 de agosto, con su más reciente largometraje, Cuando duerme conmigo, que dirige Eduardo Román, donde la artista sostiene todo el filme. En entrevista con La Jornada afirma que cuando leyó el guion la historia se paseó muy bien por mi cabeza, era un relato que leí de una sentada y me pareció muy bien escrito de principio a fin. Me atrapó, me sorprendió y, la primera vez que lo leí, hasta lloré .

En la cinta la intérprete comparte crédito protagónico con el actor Erick Elías, y la historia alude a Laura (Talancón), quien vive en Nueva York, es abogada, está casada y es madre de tres niños. Por su parte, Vicente (Elías) vive en Miami, es soltero, profesor y amante de los deportes; sin tener nada en común y ningún hilo que los una, sus caminos se interseccionan por un accidente que los lleva a pasar juntos una fría noche de invierno neoyorkino en vísperas navideñas, en la incomodidad de una sala de espera de hospital, donde descubren que tienen algo en común.

Continuando con su anterior respuesta la protagonista de El crimen del padre Amaro, señala: “qué bueno que me hizo sentir tanto, así era natural que decidiera hacer Cuando duerme conmigo. Me encanta haber podido trabajar en esta película, que dedica gran parte del guion a la introspección de los personajes, es como si el espectador se descubriera a sí mismo”.

En Cuando duerme conmigo, no hay ni una escena sin Ana Claudia Talancón, lo que fue un reto para mí como actriz. No sabía cómo se iba a filmar, dónde se iban a cortar las escenas para que no pareciera una obra de teatro filmada. Afortunadamente, logramos que fuera interesante el filme, porque si sólo te concentras en tus líneas dejas de involucrarte y meterte en tu personaje, te alejas de lo que le está pasando en este caso a Laura. Lo más bonito que lo hace más interesante es justamente poder sumergirte en todas estas emociones del personaje e interactuar con tu pareja actoral, en este caso con Vicente .

A decir de la también actriz de la serie Soy tu fan, “la forma en que estos dos personajes se encuentran, en que conectan, es lo más bonito de Cuando duerme conmigo. Aparentemente, los dos personajes tienen su vida bajo control, pero te vas dando cuenta de que sólo es una de sus capas, como cualquier ser humano. La forma en que se van desgajando de sus capas es lo que todos anhelamos en nuestra vida. A veces nos inventamos o cubrimos con una historia para sobrevivir, y nos la contamos para poder llevar la vida, la podemos manejar y cuando nos damos cuenta de que hay cosas que no se pueden postergar y tienes que resolver, que ya no te puedes engañar a ti mismo; la única forma en que puedes seguir adelante es aceptar, resolver y enfrentar estas contrariedades, que a principio nos lastiman, pero cuando las agarramos por los cuernos nos trasforman en personas más felices y libres”.