En entrevista con La Jornada, el director de la compañía de danza contemporánea explica que detrás de sus propuestas artísticas hay mucha investigación, porque le interesa conectar con el espectador. No se trata sólo de bailar y del contacto físico; me gusta hacer investigación y decir que este espectáculo tiene una forma, una nueva idea de utilizar el cuerpo. Me gusta buscar e inventar cosas diferentes .

El tema subyacente de muchas de mis actuaciones se ocupa de las cicatrices a menudo violentas que la cultura y la naturaleza se infligen mutuamente , expresa el coreógrafo.

Wim Vandekeybus comenta que su propuesta es de mucha acción y energía, donde los árboles están pintados en el escenario en blanco y negro, y se cuenta una historia a través del movimiento; además, explica que el movimiento de la imagen es mucho más emocional porque no hay palabras y te toca directo, es algo racional que sientes, es como música. Tienes que buscar la fascinación, sorprender; construir todo es muy importante, las luces, la acción .

En Traces, el público observará a seres que parecen mimetizados con lo salvaje, pero también hay otros que llegan por accidente por ese reducto al que los conduce la carretera. La pieza hace referencia a la tensión entre un tiempo que ha quedado parado y otro que avanza directo, de manera irreflexiva, desbocado. Un tiempo del mundo animal que contrasta con el del mundo humano.

En esta obra, el coreógrafo belga busca la historia interna, la historia que se despliega más allá del lenguaje, que sólo se puede explicar mediante la pulsión de la danza y la música.

La compañía Última Vez debutó en 1987 con la obra What the Body Does Not Remember, ganadora de un premio Bessie, que se presentó en 2014 en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Su segundo trabajo, Les Porteuses de Mauvaises Nouvelles (1989), también fue honrada con un Bessie.

Además de sus coreografías, Vandekeybus ha creado cortometrajes para su uso en varias representaciones, algunas de las cuales pueden considerarse obras independientes como Blush (2004) y Monkey Sandwich (2013). El artista también realizó Galloping Mind (2015), su primer largometraje.

La compañía Última Vez se presenta este sábado a las 20 horas en el Ceart (calzada de Guadalupe 705, San Juan de Guadalupe, Santuario, San Luis Potosí), el 5 de agosto a las 19 horas y el 6 a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris (Donceles 36, Centro Histórico).