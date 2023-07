Tras solicitar amparo ante la negativa del alcalde de Coyoacán, Giovanni Gutiérrez, a una audiencia pública y pedirle que no autorice la ocupación del inmueble, alertó que sus habitantes corren el riesgo de morir, al igual que Héctor Manuel Marín.

La edificación de la segunda torre de 32 pisos en el complejo High Park Sur fue concluida y es ocupada por alrededor de 50 familias, pese a que no contó con licencia de construcción y carece del aviso de terminación de obra y de la autorización para el uso y ocupación, por lo que procede demolerla, informó el abogado Rodrigo Muñoz Dromundo.

▲ La construcción de la segunda torre del complejo High Park Sur (derecha) concluyó recientemente y 50 departamentos ya están habitados, afirmó el abogado Rodrigo Muñoz. Foto José Antonio López

En un escrito enviado el 11 de julio se le solicitó no otorgar la autorización para su uso y ocupación, y que apoyara a la familia del médico, pero nunca respondió, por lo que nos obligó a presentar este amparo, cuya suspensión provisional esperamos sea notificada el lunes .

La próxima semana, adelantó, se realizará una manifestación en las oficinas del alcalde y se hará una clausura ciudadana de la torre, porque no puede existir por una omisión de las autoridades, poniendo en riesgo la vida de sus actuales ocupantes.

No consideramos que el alcalde sea parte del cártel inmobiliario que afectó a vecinos de Benito Juárez, pero tiene una responsabilidad con mis representados, por lo que lo invito a que construyamos por el bien de ellos y se deje de seguir engañando a compradores , dijo.

La preocupación de las familias que ocupan la segunda torre, quienes son compradores de buena fe, es perder su patrimonio en caso de que proceda la demolición, cuando su vida está en peligro por todos los defectos que tiene .