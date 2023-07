Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Viernes 28 de julio de 2023, p. 32

La construcción de la plaza comercial Altezza, en Paseo de las Palmas 340, se sumará a la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de Justicia contra la aspirante a la candidatura de la alianza opositora Va por México Xóchitl Gálvez, por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción.

Gustavo García, ex secretario de Gobierno de la Miguel Hidalgo, explicó que “este caso no lo traíamos en el radar, pero es el mismo modus operandi utilizado en la construcción de los complejos One Marina Park y Distrito Polanco, de Simetric Grupo Inmobiliario”.

La entonces jefa delegacional presumió en su cartera de clientes del sitio web al empresario dueño de la plaza –Daniel Romano Atri–, a quien autorizó la publicitación vecinal y manifestación de construcción para llevarla a cabo.

Dichas autorizaciones, afirmó, se otorgaron pese a irregularidades, porque el lugar “se demolió sin autorización al estar catalogado, y ella tenía la obligación de verificar la obra, lo cual no hizo porque se volvió su cliente.

Por eso estamos tratando de completar esta denuncia, a fin de aportar la información que se obtenga en la ampliación de la denuncia y seguimos recibiendo más indicios y reportes sobre irregularidades.

En la denuncia que interpuso el jueves de la semana pasada junto con el ex jefe delegacional Víctor Hugo Romo, recordó que se sugirió a la fiscalía girar oficios a la alcaldía para obtener las manifestaciones de construcción de los complejos One Marina Park y Distrito Polanco.