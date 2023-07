Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Jueves 27 de julio de 2023, p. 16

Diana Palacios lleva dos décadas ejerciendo el trabajo sexual en las calles de la Ciudad de México. Es una persona adulta mayor, tiene 64 años, y dice a La Jornada que ya está a punto de retirarse, pues con su labor logró construir una casita pequeña en su natal Tamaulipas. Me puse lista y ahorré un poco, y mis padres me donaron un terreno .

Ella forma parte de 2.8 por ciento de trabajadoras sexuales que son mayores de 60 años, según datos de la Segunda Encuesta sobre Trabajo Sexual, Derechos Humanos y No Discriminación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

En el 26 Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual sostiene que no se siente discriminada para desempeñar su labor a esa edad y dice que ya estaba grande cuando comenzó a ser trabajadora sexual; superaba los 40 años. La falta de oportunidades laborales la orilló a este trabajo, así como le ha ocurrido a más de 90 por ciento de quienes se dedican a esta actividad. No encontraba trabajo, me rechazaban .

Acota que pese a lo que pueda pensarse las mujeres adultas mayores sí tienen clientes, y no sólo mayores, también jóvenes. Ella ejerce su labor durante el día en avenida Revolución y dice que trato de hacer un buen servicio para que el cliente regrese, y varios me buscan seguido, porque al buen trabajo no se admiten reclamaciones; siempre trato de que queden satisfechos, y creo que lo logro .