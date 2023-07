En el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), González, padre de César Manuel, consideró que el mandatario está fallando a su palabra. No lo merecemos por lo que hemos hecho y luchado, lo que hemos sufrido y carecido. ¡Ya basta de tanta cerrazón! .

Nos sentimos muy tristes, enojadas y preocupadas por no alcanzar la verdad , mencionó Bautista, madre de Benjamín Asencio.

Mario González, Cristina Bautista y Emiliano Navarrete ex-presaron, a nombre de los familiares de los estudiantes, que están profundamente dolidos por la salida del GIEI, debido a que no existen las condiciones para que continúe su labor ante la cerrazón de las fuerzas armadas para dar a conocer la información con la que cuentan.

Reconocieron que el encuentro fue ríspido; aunque no han roto trabajos con la Covaj, aclararon que la posición es que no podemos seguir dialogando con otras autoridades si no hay un encuentro con el presidente López Obrador, comandante supremo de las fuerzas armadas.

Encinas dice que darán seguimiento al informe del GIEI, pero insiste en que no hay divergencias con su trabajo. Obviamente tenemos puntos discordantes ahí, que se vieron sobre la mesa , explicó Vidulfo Rosales, abogado de padres y madres.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que el caso se encuentra en un momento delicado. Recordó que en 2018 había tres pilares: el regreso del GIEI, la Covaj y el fiscal especial. Ahora ya no están los expertos y no hay un titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa en el que confíen.

Agregó que las organizaciones acompañantes no tienen agenda política: somos defensores de derechos humanos .

Miguel Álvarez, de Serapaz, destacó que en el informe del GIEI presentó dos claves importantes a seguir: que hubo participación del Ejército en los hechos y que se debe analizar la visión contrainsurgente que se tenía de los jóvenes.

Esto último, dijo, abre muchas preguntas. Por ejemplo: ¿Quién usó a quién? ¿El crimen organizado a gentes del Ejército por la corrupción? o ¿el Ejército al crimen organizado por razones de la contrainsurgencia?