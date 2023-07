El objetivo de esa prohibición es que no haya cambio de reglas a medio proceso electoral, porque puede afectarse el resultado, pero en este caso no impactaría para nada. Todavía no ha se iniciado el periodo, no hay convocatoria del INE a elecciones y no hay una nueva legislatura , explicó.

Robledo resaltó que si bien en la reforma de 2014 se recorrió el inicio del sexenio al primer día de octubre, en lugar del 1º de diciembre, para acortar el lapso entre la elección y la toma de protesta, también se incluyó que el comienzo de la primera legislatura se corría al 1º de agosto. Eso, que tenía cierta lógica, debió incluirse en un transitorio y no de manera permanente. Así como quedó implica que cada sexenio habrá una legislatura de 37 meses y una de 35. No tiene sentido ni racionalidad , expuso.

Indicó que el único apremio para anticipar el comienzo de la próxima legislatura podría ser la discusión del presupuesto del primer año del siguiente gobierno, pero la Constitución prevé que para el año inicial de su mandato, el Presidente puede enviar su proyecto el 15 de noviembre.

Además, la cámara tiene todo septiembre para constituir comisiones y que éstas empiecen a trabajar en octubre, concluyó.