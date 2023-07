Enrique Méndez

No son tiempos de disputa en Morena y entre los aspirantes a la candidatura presidencial, afirmó ayer Adán Augusto López en respuesta al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si no se serenan los ánimos, será muy difícil construir en unidad , agregó el ex funcionario.

En entrevista después de una asamblea informativa en la explanada de la alcaldía Tlalpan, López Hernández anticipó que observará estrictamente los lineamientos del Instituto Nacional Electoral e incluso anunció que a partir del lunes sus asambleas se realizarán preferentemente en los locales de Morena.

De nuevo, el ex secretario de Gobernación criticó los sondeos que ubican en la delantera a otros participantes en el proceso interno de su partido y declaró mordaz que se publican “para levantar el ánimo a quien las paga. Hoy escuché una frase muy buena: se llaman ‘encuestas para el bienestar’: bienestar de quien las paga”.

–¿Quién en Morena está comprando esas encuestas? –se le insistió.

–Ah, eso se los dejo de tarea. Como dice el Presidente: ustedes son buenos investigadores.