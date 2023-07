El ex titular de Relaciones Exteriores subrayó que ninguno de nosotros en la Cuarta Transformación tenemos ningún interés, ningún incentivo, nada, en hacerle daño a ninguna otra persona por más crítica o por más que nos planteé una confrontación política. No ha estado en lo nuestro, nunca lo va a estar. La violencia no va con la Cuarta Transformación .

El ambiente que la gente quiere es el contrario, resaltó. Podemos tener grandes diferencias, pero respetamos nuestra integridad y a los demás , añadió Ebrard.