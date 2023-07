De la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 27 de julio de 2023, p. 4

En Nueva York, Gerardo Fernández Noroña grabó un video afuera del centro de detención donde está recluido el ex secretario de Seguridad, Genaro García Luna. Mientras él está preso, yo aquí estoy libre, buscando la coordinación de la 4T .

Acompañado de algunos mexicanos residentes en Estados Unidos expresó: “En una de esas celdas está preso, espera condena en marzo de 2024 por estar asociado a El Chapo por narcotraficante y su jefe, el usurpador de (Felipe) Calderón, ahí debería estar también. Ya le ajustaremos las cuentas”.

Más tarde, en su canal de Youtube, manifestó que le pone de muy buen humor venir a Nueva York y recordó que como diputado acusó de asesino a García Luna. Yo sabía lo que era. No me habría atrevido nunca a decirle lo que le dije, si hubiese tenido dudas. No tenía ninguna .

Velasco Coello no se baja

El senador Manuel Velasco Coello rechazó la posibilidad de bajarse de la contienda para elegir al coordinador nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y también sumarse a algún otro aspirante. Además, aseguró que hay piso parejo en este proceso, y pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que informe puntualmente sobre el derrame de crudo que ocurrió en la Sonda de Campeche hace unos días.