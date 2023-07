Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 27 de julio de 2023, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación, el movimiento de transformación, no hay nada. Al contrario, parafraseando a Juárez, diría: ‘el triunfo de la reacción es moralmente imposible’”. Para explicar su afirmación presentó dos encuestas en las que su movimiento tiene amplia ventaja en las preferencias electorales.

A manera de justificación por incumplir las restricciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral para no hablar de temas comiciales, expresó que, nada más por única vez y ojalá y me entiendan los del INE y el Tribunal Electoral, para que no me vayan a sancionar , porque estos sondeos evidencian políticamente que no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie , como se ha deslizado entre periodistas del bloque conservador, consideró.

Mostró la encuesta de la empresa Covarrubias: Si las elecciones para presidente de la República fueran hoy, ¿me podría decir, por favor, por qué opción votaría? Morena, Verde, PT, 49 por ciento. No lo digo yo. PAN, PRI, PRD, 19 por ciento . Después mostró el sondeo del diario El País que proyecta una preferencia para Morena de 60 por ciento frente a 14 del PAN.