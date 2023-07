E

n medio del repunte de actividades que sostiene desde hace meses el Teatro de la Ciudad, en el cercano horizonte de conciertos con aroma a jazz, tenemos a Cebiche de sirenas en vivo, un impresionante esfuerzo de convocatoria, composición y producción a cargo de Matías Carbajal, donde el maestro reunirá a las protagonistas de los dos volúmenes de este cebiche, editados en 2018 y 2022 (18 cantantes y nueve instrumentistas) el sábado12 de agosto a las 20 horas.

En las voces (no coros) estarán: Lore Aquino, Ingrid Beaujean, Jenny Beaujean, Iris Bringas, Patricia Carrión, Dulce Chiang, Dannah Garay, Érika Goez, Jaramar, Karen, Martha Merino, Leika Mochán, Marcela Ortiz, Salgado, Su Serralde, Carolina Urbano, Mariana Vaz y Julia Vari.

Los instrumentos serán pulsados por: Nicté Esparza (saxofón), Jaet Garibaldi (flauta), Zoilé (guitarra), Monilacantante (guitarra y voz), Marie Anne Greenham (contrabajo), Pilar Sánchez (contrabajo), Lilia García (batería), Ilse Santana (batería), Dayana Vázquez (percusiones), Jorge Retana (guitarra) y Matías Carbajal (piano y guitarra).

Matías tiene ya 30 años en los escenarios. Desde el rock de la adolescencia con el grupo Discordia, llegando a su primera chamba pagada al componer el tema de Detrás de la noticia –el noticiario de Ricardo Rocha, recientemente fallecido–, pasando por los grupos Matoys, Tagle 40 y Clan Destino, hasta armar su propio ensamble de jazz, hace 13 años, durante el festival Primavera Jazz.

“Cuando hicimos las presentaciones del volumen 1 y 2 –nos cuenta Matías–, algo de lo más disfrutable e insólito fue juntar a todas en el mismo escenario. Entonces, la inercia de eso es hacer un gran concierto con todas las participantes de los dos discos… bueno, no se pudo absolutamente todas. Irene Mardí regresó a Holanda y otras por cuestiones de agenda no pueden estar, como Dulce Resillas, que es la ausencia que más me duele.

“Por lo mismo, hay algunas suplencias que se han convertido en nuevas opciones. Podría decirse que es el volumen 3 de Cebiche de sirenas, pero en vivo en el Teatro de la Ciudad. Esto lo vamos a grabar tanto en audio como en video, para darle vida a un devedé que estaremos lanzando antes de que termine el año.”