Francisco Antonio Mercado Calderón

Irregularidades del Issste en tratamiento de linfoma, señala

Estimado doctor Pedro Zenteno Santaella, director general del Issste: ¿el linfoma no Hodgkin folicular grado 3B ECIV, FLIPI tres puntos alto riesgo es un diagnóstico prioritario? Se lo pregunto respetuosamente a usted porque en la clínica familiar de Xochimilco no lo han considerado como tal y por tanto mi hijo Alejandro Olivares Calderón no ha sido canalizado a la atención de la especialidad de hematología. Se ha solicitado atención en junio 6 y julio 20, y la respuesta del personal de la clínica ha sido que llamarían por teléfono. Me comuniqué al hospital de Tláhuac y me indicaron que siendo un diagnóstico prioritario debían subirlo a la plataforma de inmediato. No ha sucedido nada. Ante la demora, acudimos al Hospital General de México Doctor Eduardo Liceaga y ha sido incluido en los protocolos, que engloban seis ciclos de quimioterapia, en el que el rituximab está incluido, ya llevamos tres ciclos y el Issste no nos responde. Como familia hemos cubierto los gastos: hospitalización, medicamentos, análisis, procedimientos y terapia intensiva.

Las quejas hacia el servicio de la clínica son muchas, las personas tienen que formarse desde las 4 de la mañana, además en las oficinas no contestan el teléfono. El personal es deshumanizado y burocrático.

María del Carmen Calderón Benavides

Invitaciones

Cine debate

Invitamos al cine debate Cubanas, mujeres en Revolución y a la charla: Cuba tiene nombre de mujer, a cargo de Isabel Rubiera, diplomática de la embajada de Cuba en México. El 29 de julio, a las 17:30 horas, en Madero 71, #4, colonia Centro.

Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba: Líbano Breton, Esteban Rivero, Aline Pérez y Jocabeth Garay

Se Buscan Lectores

Dentro del ciclo Se Buscan Lectores, de la UACM, los invitamos hoy a las 19 horas, a través del Enlace de Zoom: https://cutt.ly/Z19pjtM, código de acceso: galatea23.

Para comentar el libro Castigo divino, de Sergio Ramírez. Anfitrión: Francisco Rubio. Convocan: UACM-Programa Galatea y Lectores en activo. Desde la Ciudad de México.