Sinéad tuvo una infancia traumática que la volvió tenaz en apoyar a las personas vulnerables y sin voz; también la hizo sensible a las críticas. No es de extrañar que torpedeara efectivamente el estrellato, el cual nunca quiso mucho de todos modos.

A los 15 años, sus hurtos y ausentismo escolar la llevaron a ser enviada al asilo Magdalene en Dublín para mujeres caídas , donde vivió 18 meses. A pesar de que más tarde detalló los castigos extraños de esa institución, ahí una monja descubrió el talento musical de O’Connor y le compró una guitarra.

Es conocido que, siendo adolescente, un hombre de la industria discográfica la escuchó en una fiesta (todos se preguntan qué hacía Sinéad en un reventón de adultos) cantando Evergreen de Barbra Streissand y la contrató. Mientras en el estudio trabajaba su primer álbum (The Lion and The Cobra), el hombre le pidió que se dejara crecer el pelo y se vistiera con ropa más ajustada, para verse más femenina .

La respuesta de la cantante fue raparse la cabeza, adoptando el look con que se haría famosa. The Lion and The Cobra alcanzó el estatus de oro y le valió una nominación al Grammy a mejor interpretación vocal femenina de rock. El disco obtuvo excelentes críticas y preparó el camino para la explosión que llegaría con el segundo.

En 1990 llegó a la cumbre con I Do Not Want What I Haven’t Got –el cual vendió más de 7 millones de copias– después de su gran éxito con Nothing Compares 2 U, y la atención del público y la prensa se centró en ella. Aquellas actitudes de rebeldía y contestatarias que eran frecuentes pasaron a tener otra repercusión y otras consecuencias. Nothing Compares 2 U alcanzó el primer lugar en varios países y le valió una nominación al Grammy por grabación del año y otra a la mejor interpretación vocal femenina de rock.

El álbum le dio un Grammy por la mejor interpretación de música alternativa.

La irlandesa protagonizó uno de los actos más polémicos de la escena musical al romper la foto de Juan Pablo II durante una presentación en vivo, el 3 de octubre de 1992. Asombró a todo Estados Unidos tras cantar una versión a capella de War, de Bob Marley, en lugar de una canción de su álbum reciente. Su interpretación fue dura e intensa. La artista cambió algunas de las letras originales para hablar específicamente sobre el abuso infantil. Al final, con sólo 26 años, sostuvo una foto del Papa y mirando directamente a la cámara la hizo en pedazos, diciendo: Lucha contra el verdadero enemigo . La respuesta del público estadunidense en su mayoría fue negativa y contundente, se generaron protestas en contra de la cantante, así como amenazas y la cancelación de varias presentaciones.

No obstante, O’Connor lanzó 10 álbumes de estudio a lo largo de su carrera.

Le sobreviven sus tres hijos Jake Reynolds, Roisin Waters y Yeshua Bonadio.