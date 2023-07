Ante el debilitamiento del dólar, luego de que la Fed aumentó su tasa de interés y no dar señales claras de cuándo detendrá su política monetaria restrictiva, el peso mexicano cerró este miércoles con una apreciación de 0.53 por ciento.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos reanudó ayer el endurecimiento de la política monetaria –con el fin de regresar la inflación estadunidense a un nivel de 2 por ciento– tras anunciar el aumento de su tasa de referencia en 0.25 puntos porcentuales, hasta ubicarla en su máximo en 22 años, a 5.50 por ciento; el banco central no dio señales del fin del ciclo restrictivo.

Los inversionistas se mantendrán atentos al estimado del PIB de Estados Unidos del segundo trimestre, que se publicará hoy, y para el cual, el consenso espera que la economía estadunidense muestre un crecimiento de 1.8 por ciento.

La reacción de los mercados no fue uniforme, pues en Wall Street el S&P 500 perdió 0.02 por ciento, a 4 mil 566.75 puntos, y el Nasdaq retrocedió 0.12 por ciento, a 14 mil 127.28 unidades, luego de que Powell comentó que no anticipa recortes a la tasa de interés durante 2023, que el staff de la Reserva Federal ya no espera una recesión y que la inflación de 2 por ciento probablemente se alcanzará hasta el 2025.

El Dow Jones consiguió 13 sesiones al alza de manera consecutiva, al ganar 0.23 por ciento, a 35 mil 520.12 unidades, racha positiva que no sucedía desde 1987.

El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la sesión con una ganancia de 0.90 por ciento, a 54 mil 502.09 puntos.

A pesar de la alta volatilidad del mercado estadunidense, el IPC se mantuvo con ganancias sostenidas durante toda la sesión. Esto ocurrió debido a que emisoras importantes publicarán sus reportes durante la semana, los cuales se esperan con resultados positivos.