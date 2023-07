Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Jueves 27 de julio de 2023, p. 3

Cada vez son más los jóvenes bailarines mexicanos que se abren camino en compañías en el extranjero, por ejemplo, Braulio Álvarez, quien ahora forma parte del Tokio Ballet; Rocío Alemán, primera bailarina de la compañía alemana Stuttgart Ballet, y Scarlett Güémez, del Ballet de Filadelfia.

Son artistas que por su potencial y deseo de aprender nuevos repertorios han sobresalido en la escala mundial. La mayoría tuvo que abandonar a su familia y su país en busca de un sueño. Algunos se formaron en escuelas de México, pero perfeccionaron su técnica en Cuba, Alemania y Estados Unidos, gracias a becas obtenidas en diversos concursos de ballet.

Elisa Carrillo es una de las ejecutantes mexicanas pioneras en lograr una carrera exitosa en Europa. A los 16 años se fue al viejo continente para continuar con su formación. Sobre su experiencia en el Ballet Estatal de Berlín, la bailarina originaria de Texcoco, en charla con La Jornada, comentó que no ha sido fácil y es un reto que implica disciplina todos los días.

Es maravilloso crecer profesionalmente en otro lugar porque desde que tienes esa oportunidad aprendes también otro idioma y tradiciones. Es un proceso largo que requiere un esfuerzo para mantenerse ahí y ganarte un lugar y respeto. Hay muchos momentos difíciles y de tristeza; también hay momentos de desesperación, como cualquier cosa que uno hace en la vida , comentó Carrillo, premio Benoise de la Danse 2019.

Abandonar sus raíces fue muy duro para Elisa, pero al final su recompensa ha sido bailar y recibir el aplauso del público , así como crear un festival de danza que le permite mostrar a los mexicanos lo más destacado del mundo del ballet.

La bailarina del Ballet Estatal de Berlín comentó que desenvolverse en el extranjero siempre fue un sueño lejano , ya que su familia no contaba con los recursos económicos para estudiar en el extranjero. Jamás imaginé irme a estudiar a Inglaterra. He recibido muchas bendiciones en mi vida, como los premios por mi carrera. Estoy feliz y agradecida porque no podría estar donde estoy sin el apoyo de varias personas y mi familia .

El arte como parte de la vida cotidiana

Rocío Alemán, quien en 2011 ingresó al Stuttgart Ballet, expresó que trabajar con diferentes coreógrafos, estar en contacto directo con la danza que se desarrolla internacionalmente e interpretar una variedad de repertorios la motivaron a mudarse a otro país a los 15 años, todo eso aunado al sueño que tenía de estudiar en una de las mejores escuelas de danza clásica en Europa.

Consideró que es afortunada de crecer artísticamente en una nación cuyo “gobierno apuesta continuamente por la cultura, donde los trabajos artísticos están bien remunerados y donde el arte forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes.

Un claro ejemplo fue durante la pandemia, donde los teatros sufrieron algunos estragos, pero éstos no fueron tan graves en comparación con otros lugares. Me encantaría que un día México considere a la cultura algo esencial, porque estoy convencida de que esto podría ser parte de las soluciones a los problemas sociales que enfrentamos.

Desde hace 12 años el Stuttgart se ha convertido en un hogar para Alemán que le ha proporcionado una experiencia enriquecedora, ya que ha trabajado con coreógrafos como Jiří Kylián, William Forsythe, John Neumeier y Marco Goecke, entre otros.