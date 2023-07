E

n el sexenio que ocupó la presidencia Vicente Fox Quesada practicó la política del disparate. Su verborragia y logorrea estaban saturadas de dicharachos, lugares comunes, jocosidades y, sobre todo, de excelsa ignorancia. Y, cómo no, si con sinceridad en la campaña presidencial expresó a un grupo de intelectuales que a diferencia de ustedes que se formaron leyendo libros, yo me formé viendo las nubes .

Conforme avanzaba su administración Vicente Fox mostraba patéticamente que su estilo dizque popular y desinhibido trascendía el marco de lo folclórico, para convertirse cada que hacía declaraciones en dolores de cabeza para sus colaboradores cercanos y otros funcionarios que intentaban matizar los frecuentes dislates presidenciales. Fue larga la cadena de contradicciones, promesas al gusto del auditorio en turno y ridiculeces perpetradas por él, de tal manera que ya no era el disparate ocasional soltado sin querer, sino que hizo del disparate su modus operandi y el mismo dominó su estilo personal de gobernar.

En 2004, al entregar el Premio Nacional de la Comunicación al empresario Lorenzo Servitje, un inspirado Fox Quesada hizo una cita que atribuyó al teólogo brasileño Leonardo Boff: El que no vive para servir, no sirve para vivir . Justificó la evocación para aplicarla al premiado, de quien afirmó: Pues bien, tenemos frente a nosotros a un hombre que sí sirve para vivir y sí vive para ­servir .

La frase –además de lugar común sacado a relucir en cursos o conferencias sobre la vocación de servicio– ha sido atribuida a diversos personajes. Se le puede ver impresa y a la venta en múltiples lugares, por ejemplo en las afueras de muchas estaciones del Metro. Una variante de la frase adjudicada por Fox a Leonardo Boff ( El que no sirve para servir, no sirve para vivir ) se atribuye a la madre Teresa de Calcuta. Pero concediendo que el autor es el teólogo brasileño, me imagino que al empresario no le gustó que reconocieran su labor recurriendo a palabras de un personaje que representaba su antípoda.

A Fox no le advirtieron del papelón perpetrado. Mientras Lorenzo Servitje fue fiel seguidor del conservadurismo católico, Boff se destacó por su férrea oposición a la burocracia católico romana encabezada por Juan Pablo II. Recordemos que a partir de su libro Iglesia: carisma o poder (1981), Boff vivió una implacable persecución de la curia romana. La hostilidad en su contra no fue por formar parte de la corriente de la teología de la liberación, sino por el atrevimiento a cuestionar el verticalismo y el autoritarismo de la cúpula eclesiástica católica. Puso en tela de juicio la supremacía del papa y llamó a una renovación de la institución desde sus mismas bases.