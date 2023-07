El desastre del partido en las elecciones intermedias de 2021, al perder varias alcaldías en la Ciudad de México, encontraron un chivo expiatorio en Monreal, a quien le echaron la culpa. Por eso resulta inusitado que un cuadro del primer nivel escriba sobre estos temas dando su versión de primera mano. Los lectores podrán observar a Monreal, pero también encontrarán rasgos de la personalidad de López Obrador con sus claroscuros. Algo de esto perfila el autor con ese lenguaje elegante que se le da naturalmente: AMLO tiene talento particular para crear identidad colectiva de lucha, en parte con base en reglas sencillas y coordenadas claras, mientras yo suelo escuchar más y definir menos lo que se debe pensar. A su vez él veía lo que se podría alcanzar mediante mi capacidad de construir acuerdos y acciones a partir de donde estaba la gente en ese momento y no donde debería estar .

Como aclaré en la primera parte de este artículo, la ventaja de los tres libros que he sintetizado es que constituye una retrospectiva del tiempo próximo anterior compactándolo en episodios que permiten conocer más profundamente a los actores de este nuevo episodio de competencia inaugurado por la 4T. En todos hay calidades excepcionales que en conjunto representan un activo extraordinario de Morena que hay que presentar oficialmente dándoles oportunidad de explicar la situación del país y de cómo podrían lidiar con las nuevas situaciones, una vez que el Presidente ha desbrozado el camino y ha instrumentado infraestructura propicia para nuevos cambios.

No, no me hago ilusiones de que esos cambios pudieran estar tocando vertientes centrales del capitalismo. Ninguno de los competidores, con excepción de Fernández Noroña, es realmente un izquierdista. Cualquiera de ellos empujará mejorando la calidad de vida de este país con la misma ideología progresista, no anticapitalista con la que ganaron el gobierno, pues ante la ausencia de movimientos de clase obrera y de una real izquierda, que pudieran fijar rumbos diferentes al país, esto es lo que tenemos para no permitir que el pasado sinuoso del neoliberalismo salvaje regrese.

* Profesor investigador de El Colegio de Sonora