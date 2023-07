Puntualizó que esa cláusula, si bien no aparece en las últimas versiones del CCT, se mantuvo vigente hasta 2019, cuando fue eliminada, y desde 2005 se mantuvo en opacidad. Indicó que la entrega de recursos se reafirmaba en acuerdos y, contrario a las cantidades millonarias que recibía el sindicato, los obreros obtenían incrementos ínfimos .

Raúl Romero, ex trabajador de la sección 34, mencionó que las cantidades estratosféricas se entregaban para contratar asesores que realizaran la revisión contractual, aunque eran los mismos abogados del sindicato.

Gerardo Herrera Malagón, ex candidato a la secretaría general del STPRM, destacó el hecho de que las 36 secciones sindicales hayan realizado reuniones para consultar a los trabajadores sobre la propuesta de Pemex, ya que es-te proceso no se hacía: “nunca nos preguntaban, no había asambleas y la cúpula de Deschamps sólo anunciaba: ‘ya se aprobó’ el nue-vo contrato”.

En la presente revisión del CCT, con emplazamiento al 31 de julio, las negociaciones están detenidas, debido a que el STPRM rechazó la propuesta de Pemex de incremento de 4.2 por ciento a salario y 2.32 por ciento a prestaciones.

El dirigente de la sección 45, Andrés de la Rosa, señaló que el sindicato reclama que el aumento combinado sea al menos de 7.8 por ciento, que es el umbral aprobado en el sector energético.