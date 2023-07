De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de julio de 2023, p. 11

La amenaza contra la señora (Xóchitl) Gálvez proviene desde el Prian y no del gobierno federal, y un atentado en contra de la legisladora no los beneficiaría en nada, descompondrían aún más el escenario político, pero no van a ganar ni haciendo lo que hagan , afirmó ayer Gerardo Fernández Noroña.

Durante la conversación que habitualmente tiene en YouTube, recibió un comentario que le expresó: “Urge que detengan a Xóchitl por los delitos, demostrárselos, sobre todo evitar un atentado del Prian contra ella que sólo los beneficiaría”.