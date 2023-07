Aseguró que están difundiendo que si le pasa algo a un periodista, a un aspirante a la Presidencia, va a ser culpa mía. Lo está diciendo toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a (Carlos) Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Nosotros no actuamos de manera perversa . Exhortó a quienes encabezan esta campaña a que no procedan de manera tan vil, resaltando que a lo largo de su administración no se ha reprimido a nadie, no necesitamos reprimir a nadie .

En su conferencia, fue cauteloso para no mencionar expresamente a Xóchitl Gálvez por las restricciones que le impuso el Instituto Nacional Electoral, pero dijo que siempre ha enfrentado a sus adversarios en buena lid, si llegué hasta acá es porque conservé inalterables mis principios, no llegué dejando en el camino trozos de dignidad .

Lo tenían como bandera porque pensaban que no íbamos a poder, pero como se les está cayendo, pues ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña muy sucia.

Más adelante se le preguntó acerca de las acciones que emprendió Gálvez para rastrear quiénes fueron los que presuntamente violentaron el secreto fiscal de sus empresas. Consideró que éstas difícilmente van a prosperar, explicando que en su momento él habló de que se montó una estrategia presuntamente democrática pero bien manipulada desde la cúspide de los medios , porque iban a presentar algo nuevo pero no les resultó, y aun con el exceso de que yo no hable del tema, pues ya la gente se da cuenta de cómo han querido engañar .

Exhorta a no testerear a sus adversarios

A pregunta expresa sobre las agresiones en su gira en Oaxaca que denunció Gálvez, hizo un llamado a sus simpatizantes y a todos los involucrados en general, al respeto mutuo, demostrar que la intolerancia se asocia a la derecha.