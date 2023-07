–¿Todo eso?

–Y quizá más.

Un trabajal. Un resultadazo. Obra hecha de muchas obras (¿hebras?) y a la vez suma de clavadas colaboraciones.

No llegamos tan desinformados. Cristina Pacheco, mediante su programa televisivo, nos alertó al respecto. La expectativa no fue cumplida, sino colmada. Esto puede sonar exagerado; no obstante, va: fue lo que esperábamos a la tercera potencia.

Esto es poesía , me dije, lo demás es ocio . Claro que bromeo, mas no tanto. Poesía visual y sonora, poesía letrística. Rítmica, melódica y armónica, como la mejor poesía. Acaso, señeramente, poesía de la asunción de la poesía, poesía de los individuos que sin dejar de serlo se congregan en comunidad para desde esa misma comunidad –una, única– hacer comunidad.