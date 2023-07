Q

ue la economía mexicana ya no crecerá 1.8 por ciento en el presente año, como lo pronosticó tres meses atrás, dice el Fondo Monetario Internacional, porque su perspectiva mejoró , de tal suerte que ahora su bola de cristal revela que el avance sería de 2.6 por ciento, derivado del rebote propio de la reactivación de la actividad tras la pandemia de coronavirus, del sector servicios y de los efectos de la demanda de Estados Unidos .

En el ya clásico juego de atínale al crecimiento , el organismo financiero (supuestamente) multilateral apenas en abril pasado subrayaba un tétrico panorama: las perspectivas económicas son de nuevo inciertas, rodeadas por las turbulencias del sector financiero, la elevada inflación, los efectos desatados por la invasión rusa de Ucrania y los tres años de covid-19 y en ese contexto preveía que nuestro país a duras penas crecería 1.8 por ciento. Y en el plano internacional el FMI aterrorizaba a propios y extraños: “en un escenario alternativo razonable con mayor tensión en el sector financiero, el crecimiento mundial disminuye (…), mientras el crecimiento de las economías avanzadas cae”.

Si embargo, parece que el FMI mandó al taller su bola de cristal, porque ahora el sol vuelve a salir: revisó sus cifras de abril y ahora su pronóstico apunta a que en el presente año la economía mexicana avanzará más de lo previsto , aunque no quita el dedo del renglón: para 2024, redujo de 1.6 a 1.5 por ciento su perspectiva, lo cual se explica por el aumento de la base de comparación en 2023. En general, se espera que el país crezca más que Brasil, para el que prevé avances de 2.1 por ciento este año y de 1.2 para el siguiente ( La Jornada, Dora Villanueva). Y hasta el próximo examen .

Aun así, la nueva revelación del organismo (2.6 por ciento) permanece por debajo del pronóstico de la Secretaría de Hacienda (3 por ciento) y causalmente la divulga cuando los principales indicadores económicos del país muestran un sólido avance. De hecho, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador se mostró muy confiado por los resultados que se reportan y mandó un mensaje: quiero hacer un llamado a nuestros adversarios para que se tranquilicen, porque han ido fallando sus pronósticos y cada vez se enojan más .