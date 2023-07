Por cierto, en forma asombrosa Kissinger se reunió con el ministro de Defensa chino Li Shangfu, quien comentó que la comunicación amigable entre EU y China había sido destruida (¡megasic!) debido a que “algunas personas en EU no se reunieron con China a la mitad del camino ( https://bit.ly/3pVJ3Nl )”. ¿Qué acuerdos no habrá cumplido EU a China?

Desde hace buen tiempo, debido al contencioso de Taiwán azuzado por EU, los militares chinos rehúsan reunirse con sus pares estadunidenses.

Kissinger también se reunió con Wang Ji –encargado de las relaciones exteriores en el Partido Comunista chino–, quien comentó la necesidad de EU de tener el estilo de la sabiduría (sic) de Kissinger en su política con China (https://reut.rs/44UwPDr).

A Xi se le notó contento y muy amigable en su recepción a Kissinger, a quien colmó de ditirambos, mientras Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, se exhibió notoriamente molesto al proferir que el ex diplomático de 100 años no representaba al gobierno de EU (https://bit.ly/3pXHbn4).

Al unísono, el nuevo embajador chino en EU, Xie Feng, en conferencia en Aspen Security Forum, rechazó la cortina de hierro y la “cortina de silicio (https://bit.ly/472z2OU)” impuestas por EU al mundo (en referencia al boicot de chips y de tecnología digital). Xie asentó que el contencioso de Taiwán es el asunto más sensible e importante en las relaciones de China y EU . ¿Cómo resolverlo cuando Biden pisotea el Memorándum de Shanghái que reconoce a una sola China ?

¿Ahora qué truco geoestratégico puede Kissinger llevar a China para contrarrestar a Rusia cuando Pekín y Moscú operan de facto un G-2 geoestratégico sin límites ? Un G-2 renovado entre EU y China (que ya no es la misma de hace 52 años) es too little, too late cuando la dinámica de la multipolaridad y la desdolarización se han echado a andar en el sur global.

