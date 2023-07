T

iene más problemas Xóchitl Gálvez con los ultras de la derecha que con la 4T. De hecho, la quieren encarcelar. Gilberto Lozano, de la agrupación Frena, publicó este mensaje en Twitter: Como promotor de ley y orden, el pasado julio 21 presenté denuncia por daños al patrimonio de la nación contra Xóchitl Gálvez en la Fiscalía General de la República (FGR). Anexados los contratos, fechas, montos, dependencias y puesto que tenía en la administración pública. No alcanza fianza . Antes de informar de la denuncia, Lozano ha hecho varias publicaciones contra Xóchitl muy agresivas, pero este tuit revela que materializó su intención de llevar el caso a una investigación judicial y luego ante un juez. La denuncia fue presentada el pasado 21 de julio. Afirma que la senadora hidalguense que aspira a ser candidata a la Presidencia de la República por el opositor Frente Amplio (compuesto por el PAN, el PRI y el PRD) se ha beneficiado de contratos de obras y servicios recibidos de los gobiernos anteriores y el actual siendo funcionaria pública. Dada la gravedad de los delitos que le atribuye, no podría salir bajo caución, afirma. Ni el frente ni Xóchitl han contestado. No puede decirse que el gobierno de la 4T esté detrás de la acción de Lozano. Representan intereses irreconciliables. En el pasado montó una manifestación frente a Palacio Nacional y prometió que no se moverían hasta que el presidente López Obrador presentara su renuncia. Sin avisarlo, abandonaron las carpas que habían montado.

