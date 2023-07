El 68 seguirá vigente mientras no haya justicia plena, afirma

e cumplen en este mes 55 años de una de las represiones gubernamentales más ignominiosas, que dieron origen al movimiento estudiantil popular más importante del siglo pasado contra gobernantes caracterizados por la cerrazón política y la soberbia.

La respuesta a las demandas sociales fueron intimidación, persecución policiaca, represión y asesinatos. Esa fue la característica asumida por Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, primero al frente de la Secretaría de Gobernación y después como presidentes, así como los demás integrantes de sus gabinetes: los cuerpos policiacos, Estado Mayor Presidencial, Ejército y jueces que los secundaron.

Los abajo firmantes, ex presos políticos del 68, al recordar esta fecha y días posteriores queremos rendir un homenaje a todos nuestros compañeros de prisión que ya se nos adelantaron; cientos de ellos fueron detenidos, así como estudiantes, líderes del Partido Comunista Mexicano, de la Juventud Comunista de México, de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, maestros, trabajadores, ciudadanos; sus viviendas y oficinas fueron allanadas, al igual que la imprenta donde se tiraba el periódico La voz de México; además el Ejército violó la autonomía universitaria, al destruir con un bazucazo la legendaria puerta de la Preparatoria Uno de San Ildefonso,

Decimos a sus familiares y amigos cercanos y a la opinión pública nacional que su lucha no ha sido en vano, y su ejemplo, orientado a seguir ensanchando los cauces de la democracia en el país, perdurará por siempre en el recuerdo de las generaciones.

No podemos olvidar que este movimiento, que marcó un antes y un después en la vida democrática del país, debe no sólo recordarse, sino ser útil para proseguir en la lucha con una total condena a los responsables de estos hechos criminales, no por venganza, sino por justicia, y hacer conciencia en las nuevas generaciones, para que en algún punto de la historia retomen esta causa, porque la generación del 68, por edad y enfermedades, estamos ya de salida.

¡Mientras no haya justicia plena, el 68 seguirá vigente!

Rodolfo Echeverría Martínez, Arturo Martínez Nateras, Arturo Ortiz Marbán, José Oviedo Garza y Américo Saldívar Valdez

