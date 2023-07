Son las organizaciones policiales las que necesitan lugares para disparar, no la sociedad brasileña , señaló el mandatario, y puso en vigor el decreto firmado la semana pasada, que en la práctica desmonta la política de flexibilización de la tenencia y uso de armas de Bolsonaro.

Río de Janeiro. El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reveló ayer que pidió al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, cerrar la mayoría de los clubes de tiro del país, beneficiados por la política a favor de las armas del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

No se obliga al cierre de los clubes de tiro, pero sí hay restricciones que podrían afectarles económicamente, por ejemplo, no podrán estar a menos de un kilómetro de una escuela ni funcionar de noche, y sus usuarios no podrán llegar al local con el arma cargada.

Por otra parte, el mandatario de 77 años anunció que se operará de un problema en el fémur en los próximos meses. El procedimiento es muy simple , publicó en sus redes sociales.

Lula abordó el tema durante su programa semanal Conversación con el Presidente, en el que se comparó con un jugador de futbol que no quiere decir al técnico que siente dolor para no ir a la banca . Agregó que se levanta todos los días con una molestia que lo pone de mal humor .

Al asegurar que el procedimiento no es urgente, consideró que por su agenda el mejor momento podría ser en octubre.

El próximo mes, como parte de su agenda, será anfitrión de una reunión de países amazónicos, antes de viajar a la cumbre de los BRICS en Sudáfrica. En septiembre debe asistir al G-20 en India y a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York.