En marzo pasado cerraron las ventanillas de registro para la entrega de subsidios al diésel agropecuario, programa que el gobernador David Monreal anunció con bombo y platillo. Pero estamos concluyendo julio y es fecha que la Secretaría del Campo no nos entrega estos recursos , acusaron.

Explicó en entrevista que les dieron las tarjetas para pago del combustible, “pero no han cargado los recursos, no hay con qué mover los tractores y lo necesitamos ahorita, porque ya comenzó a llover; hay humedad ahora, no en diciembre.

Este presupuesto se aprobó el año pasado. Son 40 millones de pesos para 5 mil agricultores; es decir, 8 mil pesos de subsidio para diésel por productor , precisó.

Por eso hacemos un llamado a los diputados del Congreso del estado que realicen una auditoría a la Secretaría del Campo, para que se entreguen estos recursos , dijo.

También solicitaron a la Secretaría del Campo que entregue semilla para cultivar trigo y avena forrajera, porque las lluvias llegaron demasiado tarde y ya no es tiempo para producir frijol.