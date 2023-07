Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de julio de 2023, p. 8

Nueva York. A Jason Kravits la gente lo reconoce, pero no está segura de cómo. Soy ese chico que se parece al compañero con el que fuiste a la escuela secundaria , señaló. La gente cree que me acaba de ver en alguna parte .

En realidad, lo han hecho, en la televisión, generalmente como abogado o médico. He tenido suficientes papeles como para estar en tu sala de estar en una noche cualquiera , agregó el actor veterano. Pero la mayoría de la gente no sabe mi nombre .

Kravits es uno de esos actores a los que los líderes sindicales se refieren como jornaleros , que tienden a trabajar por salarios menores y pasan al menos tanto tiempo haciendo fila como trabajando. Pueden tener un gran año, luego uno malo, sin un patrón definido. Siempre estamos al borde de la lucha , sostuvo.

Y ellos, no los grandes nombres de Hollywood que se han visto en los mítines, están en el corazón de la huelga de actores.

Muchos dicen que temen que el público en general piense que a todos los actores se les paga generosamente y que ellos se dedican a la actuación por amor al arte, casi como un pasatiempo. Sin embargo, en la mayoría de los casos es su único trabajo y necesitan calificar para un seguro médico, pagar el alquiler o una hipoteca, o la escuela y la universidad de sus hijos.

No somos Tom Cruise , aseguró Amari Dejoie, de 30 años, quien estudia actuación, hace trabajos como extra y modelaje para mantenerse a flote, y está considerando trabajar como camarera durante la huelga. Tenemos que pagar el alquiler y las facturas, y vencen el primer día. Y a tu departamento no le importa que tu cheque no fuera tan alto como esperabas .

En entrevista, actores en diferentes etapas de sus carreras discutieron sus vidas y las razones por las que se declararon en huelga.

Recientemente, Jennifer Van Dyck recibió un par de cheques de regalías por correo, uno por 60 centavos, otro por 72. Pero ella ha visto cosas peores.

Cheque de un centavo

La broma es cuando te envían por correo el cheque de un centavo cuyo envío cuesta 44 centavos , sostuvo la actriz veterana de Nueva York, refiriéndose a los pagos por reposiciones y otras emisiones de una película o programa de televisión después de su estreno inicial.

Aun así, Van Dyck se considera afortunada. Con muchas apariciones en programas como The Blacklist, Madam Secretary y especialmente La ley y el orden, en el que apareció como estrella invitada 13 veces, además de trabajo de doblaje, ha podido ganarse la vida durante más de 30 años sin tener que buscar un trabajo fuera de la industria.

Sigues avanzando. Cuando las cosas se secan en un área, pasas a la siguiente. Es mantener todas las pelotas en el aire: teatro, cine, televisión, locución, audiolibros. Llámenos jornaleros: la mitad del requisito es buscar trabajo . precisó.

Van Dyck dice que el surgimiento del streaming ha reducido los ingresos de los actores de manera alarmante, porque los servicios de streaming dan pequeñas regalías, si es que las dan. Y cuando se trata de negociar una tarifa para aparecer en un programa, a los estudios no parece importarles si tienes 37 años de experiencia. “Dicen: ‘Esto es lo que ofrecemos, tómalo o déjalo’”.

Todavía le sorprende la percepción errónea de que los actores son ricos y famosos. La mayoría de nosotros no lo somos , añade. Pero todos esos otros papeles (en un programa exitoso) y todos esos otros programas que se dejan de lado o desaparecen, eso también es trabajo. Y esas historias no se pueden contar sin (nosotros) .