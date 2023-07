Jacob Stolworthy

The Independent

Periódico La Jornada

Miércoles 26 de julio de 2023, p. 7

Es la película más grande que he hecho , dice Christopher Nolan. Es una afirmación de alguien que ha dirigido éxitos de taquilla en 15 años, pero no es inexacta. EnOppenheimer, drama biográfico protagonizado por Cillian Murphy como el hombre que planeó el nacimiento de la bomba atómica, se encuentra una verdad. Cuando se probó el arma por primera vez, un evento que ahora se conoce por su nombre en clave, Trinity, existía la posibilidad de que acabara con toda la existencia humana. Una perspectiva como esa probablemente disuadiría a la mayoría de la gente de proceder, pero no a Oppenheimer; presionó el botón de todos modos.

La película que quería hacer no podía haber sido más pequeña , señala Nolan sobre la producción de 100 millones de dólares. No se trata de dinero, no se trata de presupuesto: la magnitud de la historia es lo que me atrajo. El hecho de que Oppenheimer y sus compañeros científicos no pudieran eliminar por completo la posibilidad de que pudieran incendiar la atmósfera y destruir el mundo entero, pero aun así desencadenaron la prueba. La idea de que alguien asumiera ese riesgo en nombre de todos nosotros, no hay nada más grande que eso .

Sin embargo, la película dependía de encontrar a la persona adecuada para dar vida a Oppenheimer. Murphy, de 47 años, había trabajado con Nolan cinco veces antes: en la trilogía Dark Knight (2005-12), Inception (2010) y Dunkerque (2017), pero en papeles secundarios; siempre la dama de honor de Nolan, nunca la novia. Esta vez, lo buscaban para el puesto más importante y, un frío día de octubre de 2021, el actor irlandés recibió una llamada de Nolan informándoselo.

Al estilo típico de Chris, no me expresó que estaba escribiendo un guion , indica Murphy. “No hubo acumulación ni advertencia; simplemente me llamó de la nada y me dijo: ‘¿Te gustaría interpretarlo?’ Estaría mintiendo si dijera que no quería desesperadamente interpretar un papel principal para él. Creo que cualquier actor en el mundo querría trabajar con Chris, sin importar el tamaño del papel. Fue un sueño.”

Nolan ha sido durante mucho tiempo uno de los principales directores del mundo. Después de irrumpir en la escena del cine independiente con Siguiendo (1998) y Memento (2000), Nolan, nacido en Londres, entregó el doble golpe de Batman Begins (2005) y The Prestige (2006), demostrando que podía dirigir proyectos de cualquier tamaño con éxito tanto crítico como comercial. Cuando El Caballero de la Noche se convirtió en la película más taquillera de 2008, le habían entregado las llaves de Hollywood.