Cielo cruel es una novela feminista en la medida que explora el mundo femenino. Para la escritora, de lo que todavía no se habla mucho es del erotismo dentro de la literatura: Sigue siendo un tabú o un género quizá no del todo valorado. Para mí hay una diferencia entre literatura erótica y novela erótica. Esta última puede ser descriptiva, pero no siempre se preocupa por lo estético, algo que nos concierne a quienes nos interesa hacer literatura erótica .

La figura de la abuela ha sido un personaje fundamental para la literatura de Buendía: “Fui criada por una abuela, ya que mi madre murió cuando yo era una niña. Ella se convirtió en mi mamá y papá. En la presente novela hice un trabajo de exploración hacia mis propias raíces, aunque a manera de ficción. Mi abuela murió hace muchos años; sin embargo, no se reconocería en mi texto, a pesar de que sí fue maestra, como el personaje de Cielo cruel, y vivió el contexto histórico de cuando muchos de los docentes fueron perseguidos.

“Tuve, además, una madre que se fue con mi padre a probar suerte en Estados Unidos y se enfrentaron a una vida muy dura. Tampoco se reconocería en la manera que la retrato; no obstante, lo rico de la literatura es que puedes partir de ciertos episodios de vida que transformas en material narrativo que sea interesante para cualquier persona.

Mi literatura parte de una cercanía con algo muy mío, pero llega un momento en que se va desprendiendo, y es cuando los personajes y la historia van agarrando su propio rumbo. Hay cosas que te piden los mismos personajes, ciertas situaciones o actuar de cierta manera.