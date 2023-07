L

a victoria en las elecciones españolas, empecemos por el principio, es quienes el domingo votaron con sus derechos en mente, sosteniendo el aliento y cruzando los dedos para que PP y Vox, derecha muy derecha y extrema derecha, no sumasen mayoría absoluta, como las encuestas y los grandes medios venían anunciando. Había mucho en juego, aun a escala europea, donde el auge de la extrema derecha condiciona políticas y amenaza logros básicos. El mensaje ha sido contundente e inesperado. No será el Estado español el que siga la vía italiana de Georgia Meloni. No todavía, al menos.

Por ello Alberto Núñez Feijóo, pese a ganar, fue el gran derrotado. Sus resultados fueron buenos: ganó claramente, obtuvo 47 diputados más y suyo será el grupo más grande del Congreso, con 136 parlamentarios. Pero aquí mandan las expectativas, y Feijóo, con una paupérrima campaña, quedó lejos. Su pescuezo está en manos de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la comunidad de Madrid, que ahora mismo deshoja la margarita. Un dato para la brújula: en Madrid apenas existe Vox, porque Díaz Ayuso ya ocupa su lugar.

Perdió también, y sobre todo, la extrema derecha, castigada por el sistema electoral español. Vox perdió 600 mil votos, que no son tantos, pero al quedar fuera del reparto de escaños en muchas circunscripciones, pasó de 52 a 33 diputados. Y lo que es más importante, a la ­irrelevancia.

El fracaso de la derecha, por tanto, es inapelable, aunque conviene no olvidar que, sumando dos formaciones regionalistas conservadoras, han obtenido 171 escaños. Se han quedado a sólo cinco de la mayoría absoluta. Por un pelo.

Es una de las razones por las que el triunfalismo de Pedro Sánchez chirría un poco. La otra es que no tiene garantizada su elección. La campaña del PSOE ha sido muy buena, especialmente la última semana. Han mejorado los resultados de 2019 y han logrado apropiarse de los lemas que la derecha empleaba contra ellos, lo cual ya otorga media victoria. La arriesgada decisión de adelantar las elecciones tras la derrota en las municipales de mayo se ha demostrado acertada. Siempre es reconfortante que la audacia resulte premiada, pero el escenario más probable ahora es el del bloqueo y la repetición electoral. Veamos.

En 2019, PSOE y Podemos sumaron 157 escaños, dos más que el bloque de la derecha. Bastó con que EH Bildu y ERC –independentistas vascos y catalanes– se abstuvieran.

Ahora todo es mucho más apretado, y el peso de vascos y catalanes, mucho mayor. PSOE y Sumar –una de las grandes decepciones de la noche, lo pinten como lo pinten– suman sólo 153 diputados. Si quiere ser presidente, Sánchez necesita los votos a favor de EH Bildu y ERC, que en 2019 se abstuvieron, y la abstención de Junts, el partido de Carles Puigdemont, el ex presidente catalán exiliado en Bélgica, que hace cuatro años votó en contra. Todo esto tiene un precio que no está claro que el PSOE esté dispuesto a pagar. La gran paradoja es que la investidura del presidente del gobierno español está en manos de Puigdemont, perseguido por la justicia española, como ayer recordó la fiscalía.