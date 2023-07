C

uando 2023 fue oficialmente declarado año de Pancho Villa supe que se reactivarían los odios de la derecha tradicional y de la nueva derecha contra el revolucionario del pueblo. En estos días que viajo por el norte del país en compañía de mis colegas y amigos Paco Ignacio Taibo II y Jesús Vargas Valdés, nos preguntamos: los centenares de personas que en cada ciudad nos han acompañado, comprando libros y vitoreando a Villa no lo hacen, para ellos es claro que Villa es el revolucionario del pueblo.

Para Paco Ignacio, la exacerbación del odio contra Villa entre los editorialistas y comentócratas de los medios oligárquicos de comunicación responde a un disparo por elevación: atacan a Villa mintiendo con descaro, basándose sólo en un libro, para golpear a López Obrador. Si este año de definiciones electorales fuese el año de Hidalgo repetirían los relatos esperpénticos de los falsificadores de la historia sobre las matanzas de la Alhóndiga (ignorando, como siempre, las leyes militares de la época) o las ejecuciones de Guadalajara, y exagerando hasta lo sangriento, hasta la mentira, su terror al pueblo armado. Si este fuese el año de Juárez, reditarían hasta lo inaudito las mentiras sobre… sobre ya sabemos qué. Si fuese el año de Sor Juana, algo le encontrarían o le inventarían para pegar a AMLO.

También coincidimos en que es un odio de clase, como nos dijo Jesús Vargas: lo que odian en Villa no es que haya sido un terrible guerrero y como tal haya matado a veces sin justificación. Lo que odian en Villa es la reivindicación de la ira popular, la encarnación de la justicia y la venganza del pueblo. Lo que odian en Villa es la revolución social, la destrucción violenta de la injusticia.