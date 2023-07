La semana pasada, Xóchitl Gálvez, quien busca encabezar el Frente Amplio por México, se refirió al pago de seguros asistenciales por parte de los trabajadores.

Poco antes, el Presidente criticó de nuevo las restricciones aprobadas por el INE para que no aludiera a ningún candidato opositor. “Ya tengo que andar con cuidado, tengo que estar muy atento, ya ahora estoy hablando hasta más despacio que de costumbre, no me vaya yo a camucar, y están así el INE y el Tribunal Electoral; ya quisieran silenciarnos por completo, están convertidos en los grandes censores, ya no puedo hablar de muchas cosas”.

Aludió a las acciones emprendidas para reducir los costos de servicios concesionados que heredaron de pasadas administraciones: se avanzó en renegociar los contratos de los gasoductos para reducir la tarifa que se cobraba a la Comisión Federal de Electricidad; de los reclusorios federales que estaban privatizados, no se cancelaron los contratos, pero se redujo el pago y hubo un ahorro de 10 mil millones de pesos y mil millones más en la revisión de los contratos que entregaron casi al final de la pasada administración para el mantenimiento de carreteras.