De la Redacción

Periódico La Jornada

Martes 25 de julio de 2023, p. 4

Con ironía, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso del anuncio de que se aplazó la sentencia contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en el juicio que se lleva a cabo en su contra en Nueva York: “sí, está muy novelesco todo eso, y extraño. ¿Cómo es que decía un personaje que ya no puedo mencionar tampoco aquí? ‘Sospechosismo’. Es un término, hay mucho ‘sospechosismo’”. La noticia trascendió en el transcurso de su conferencia matutina, por lo que fue interrogado casi al final, haciendo solamente esa breve referencia al proceso legal contra el ex colaborador de Felipe Calderón.