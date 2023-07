Y lo otro es que tarde o temprano el vacío de ideas de gobierno por parte de esa posible candidatura, que difieran profundamente de lo que significa el neoliberalismo, no se le dan a la precandidata.

Y no solo eso, los panistas que no creen en la señora X han optado por abandonarla sin dejar al partido. El anuncio que deja en claro esa situación se hizo este fin de semana y dolió en serio a los azules, que ya habían sido advertidos de la separación en caso de que se siguiera con la idea de apoyar a la de Hidalgo.

La posible candidatura montada únicamente en el perfil contestatario de la senadora ya no basta, Fox vacunó a la población contra la ocurrencia y no hay nadie más que supongan que esa idea pueda ser una opción buena para el país.

Las mediciones, las reales, claro, mantienen a la senadora sin movimiento. Al parecer eso de que desde el Zócalo se hacía propaganda favorable a la hidalguense se ha revertido y hoy por hoy ya no funciona para mejorar su imagen.

La advertencia que se hizo al panismo fue que ya no hay posibilidades, por el momento, de hacer crecer la candidatura que hizo ruido, pero nada más.

Frente a esa realidad, el fracaso es inminente aseguran los panistas de cepa contrarios a una derrota que apunte a perder la poca aceptación que se tiene entre la gente.

Así pues, los peros se han multiplicado y aunque de momento se aceptó a la señora X como una posibilidad, hoy las cosas han cambiado porque en la posibilidad de ofrecerla a la población como alternativa, nadie encuentra algo más que el neoliberalismo, con la variante de que sería un neoliberalismo majadero, pero tan inteligente como el de Fox, nada más.

En unos días más se empezará a poner en claro el rumbo del panismo. La separación, que no el rompimiento de Gerardo Azuara, consejero político de Acción Nacional en la CDMX, y el diputado Gonzalo Espina, entre otros, da idea del tamaño del conflicto.

Así que como se dice en estos casos: a la posibilidad X le pasó, o le está pasando, lo que a los cohetes en algunos pueblos, salen con mucha fuerza, pero no truenan. La señora X no tiene una propuesta diferente a lo que significó Fox o lo que dicta el neoliberalismo, y eso, al parecer, ya no pega.

De pasadita

Cuidado: parece que el cártel inmobiliario se movió de la Ciudad de México a Guadalajara, donde ya empezaron a construir como acostumbran, es decir, a base de promesas fraudulentas.

La invasión de las firmas de empresas constructoras podría dar al traste con los horizontes del Movimiento Ciudadano en aquella capital que pretende refrendar a la ciudad jalisciense como su bastión.

El asunto es que habrá que tener cuidado con constructoras como la que encabeza el arquitecto Javier Sánchez, cuyo trabajo deja mucho que desear cuando no es un fraude. Ojo con eso.

