Santiago Nieto dio a conocer las nuevas denuncias –de las cuales dio vista la UIF– 12 días después de que Adán Augusto López Hernández, ex secretario de Gobernación y aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, visitó la institución educativa, el 12 de julio.

Hay temas relacionados no solamente en el ámbito federal sino también en el local, con contrataciones con empresas por 132 millones de pesos , explicó Nieto Castillo sobre las nuevas querellas contra la UAEH, de cuyo patronato fue presidente Gerardo Sosa Castelán.

Ese día, López Hernández dijo de Sosa Castelán: Permítanme enviar un saludo a alguien a quien no tengo gusto de conocer en persona; hemos platicado una o dos ocasiones por teléfono, si acaso; pero (...) es un referente aquí en la universidad: Gerardo Sosa no puede ser un integrante anónimo de esta comunidad; es un referente y aprovecho para mandarle un saludo, desearle que esté bien y para reconocer su trabajo, su aporte a esto que hoy es ejemplo de autonomía y de buena administración .

El viernes pasado, la senadora Citlali Hernández Mora, secretaria general del partido Morena, dijo en Pachuca que no comparte la relación entre Adán Augusto López y Gerardo Sosa, a raíz de la revelación que hizo el rector Octavio Castillo sobre la supuesta intervención del también ex gobernador de Tabasco para que el ex priísta dejara el penal.

No lo comparto, y él (López Hernández) está en su decisión de delimitar, y cada quien está planteando su visión sobre la ciudadanía , comentó en conferencia de prensa. Agregó que el aspirante a la candidatura de Morena a la Presidencia está en su derecho de elegir con quién relacionarse.

Ante las críticas y la polémica que generaron ambas declaraciones, Adán Augusto López desmintió que hubiera influido en el cambio de medida cautelar de Gerardo Sosa. No obstante, reconoció que es amigo de los integrantes del Grupo Universidad, considerada una organización porril.